Nira Energy

Software per trovare i migliori siti per le fonti rinnovabili sulla rete elettrica. Nira è uno strumento cartografico, creato per gli sviluppatori di energia rinnovabile, che mostra la capacità disponibile in ogni punto di interconnessione sulla rete elettrica. Clienti come AES e Cypress Creek utilizzano Nira per trovare i punti più redditizi sulla rete per localizzare nuovi progetti.

Sito web: niraenergy.com

