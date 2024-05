Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Nimble su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Assunzioni K-12 basate sui dati. Nimble ti fa risparmiare tempo e ti aiuta ad assumere i candidati più forti. Nimble utilizza l'analisi predittiva per consentire a ogni studente delle scuole primarie e secondarie di accedere a insegnanti eccellenti. Il nostro sistema intelligente di tracciamento dei candidati (ATS) sfrutta un modello predittivo per aiutare i distretti scolastici a identificare e assumere i migliori insegnanti per le loro classi.

Sito web: hirenimble.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Nimble. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.