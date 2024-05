Newswise è il luogo in cui i giornalisti scelgono, si connettono e utilizzano le notizie intelligenti. I giornalisti considerano Newswise una risorsa affidabile per notizie basate sulla conoscenza, risultati di ricerche sotto embargo e contatti di esperti provenienti dai principali istituti di ricerca del mondo: università, college, laboratori, organizzazioni professionali, agenzie governative e gruppi di ricerca privati ​​attivi nei campi della medicina, scienza, economia e discipline umanistiche. Newswise mantiene un database completo di notizie attuali, archivi ricercabili, servizi di comunicazione in abbonamento e strumenti avanzati di gestione delle informazioni per migliorare il valore e l'efficienza della fornitura di notizie basate sulla ricerca sia per i giornalisti che per le istituzioni di origine. Newswise è inoltre progettato per fornire ai professionisti della comunicazione un accesso semplice, efficiente ed efficace ai giornalisti. I nostri servizi distribuiscono le notizie direttamente ai giornalisti che ne hanno fatto richiesta. Newswise può ridurre i costi espandendo notevolmente l'efficacia delle relazioni con i media e aumentando il valore delle informazioni.

Sito web: newswise.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Newswise. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.