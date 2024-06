Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Neural Frames è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale per la creazione di video clip da istruzioni di testo. Utilizza un'intelligenza artificiale generativa chiamata Stable Diffusion, che è stata addestrata su 2,3 ​​miliardi di immagini, per produrre immagini straordinarie senza necessità di codifica. Lo strumento è facile da usare: basta digitare un messaggio di testo e la rete neurale farà il resto. Neural Frames è stato creato da un fisico, che si è assicurato di mantenere i costi bassi: solo 7€ per generare 1000 frame. Lo strumento si ispira a Deforum e Lexica, altri due strumenti basati sull'intelligenza artificiale, e gli utenti possono trarre ispirazione dai suggerimenti di Lexica. Lo strumento è stato creato tenendo presente il feedback degli utenti e il creatore incoraggia gli utenti a contattarli con suggerimenti.

Sito web: neuralframes.com

