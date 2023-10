Netlify è una società di cloud computing con sede a San Francisco che offre servizi di hosting e backend serverless per applicazioni Web e siti Web statici. Le sue funzionalità includono la distribuzione continua da Git su Netlify Edge, l'infrastruttura di rete globale per la distribuzione delle applicazioni dell'azienda, la gestione dei moduli serverless, il supporto per le funzioni AWS Lambda e l'integrazione completa con Let's Encrypt. Fornisce piani gratuiti e a pagamento. I clienti Netlify includono Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes , Lodash, Smashing Magazine e Sequoia Capital.

Sito web: netlify.com

