Nethopper è stato il pioniere di KAOPS, un framework di ingegneria della piattaforma nativo del cloud e incentrato su GitOps per aiutare i team della piattaforma e DevOps a far ripartire le proprie piattaforme di sviluppo interno, o IDP. Le funzionalità del framework di ingegneria della piattaforma incentrato su GitOps di Nethopper KAOPS includono: * Automazione delle infrastrutture * Pipeline CI/CD per contenitori * Consegna continua * Reti di applicazioni multi-cluster/cloud * Gestione dei segreti * Osservabilità con avvisi proattivi * Migliori pratiche documentate. Essendo una piattaforma incentrata su Git0ps, Nethopper KAOPS: * È subito pronto per l'uso, come servizio * Automatizza le attività manuali e operative * Aumenta la produttività degli sviluppatori accelerando lo sviluppo delle applicazioni * Funziona con tutte le distribuzioni Kubernetes (EKS, AKS, GKE, OpenShift, - - --- Rancher, ecc.) su tutti i cloud (ibrido/multi-cloud) * Utilizza l'innovazione CD e Git per velocità e agilità * Fornisce un'interfaccia utente unificata e intuitiva Vantaggi di KAOPS: * Distribuisci più funzionalità dell'applicazione, più velocemente * Aumentare la qualità e la governance * Migliorare la sicurezza * Riduzione dei costi operativi e di manodopera * Ridurre gli sprechi/spese legati al cloud * Supporto per cloud ibrido ed edge * Fornire portabilità del cloud (evitare il vincolo del fornitore di servizi cloud).

