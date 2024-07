Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Scopri ai.nero.com, il tuo hub basato sull'intelligenza artificiale per trasformare i media digitali: * Migliora le immagini con gli strumenti Image Upscaler e Photo Restoration. * Aggiungi vita ai ricordi in bianco e nero con Colorize Photo. * Ottimizza lo spazio senza perdita di qualità utilizzando Image Compressor e Denoiser. * Dai vita alle foto con l'animazione del volto. * Crea avatar professionali e rimuovi gli sfondi senza sforzo. Nero AI sta rivoluzionando il modo in cui miglioriamo, condividiamo e godiamo dei nostri contenuti visivi. Sperimenta oggi il futuro dei media digitali.

