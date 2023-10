Naver Works: Naver Works, uno strumento di collaborazione aziendale creato da Naver, fornisce varie funzioni necessarie per il lavoro, come posta, calendario, rubrica, unità, cose da fare, sondaggi e bacheca, concentrandosi sulla messaggistica aziendale, in un unico cellulare app, Web per PC e App per PC. Si tratta di un servizio integrato fornito. Quando lavori presso "Naver Works", che è stato certificato con il più alto livello mondiale di tecnologia di sicurezza, sei al sicuro e la tua privacy è protetta in modo sicuro! Comunica in modo rapido e semplice con i tuoi colleghi e gestisci il tuo lavoro comodamente sempre e ovunque utilizzando l'app mobile "Naver Works". In caso di domande sul servizio, contattare il "Centro clienti Naver Works" al numero 1544-5876. NAVER LAVORA

Sito web: worksmobile.com

