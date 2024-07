myReach è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che funge da hub di conoscenza personale progettato per gestire, organizzare e cercare le informazioni salvate dagli utenti. Sostituisce la necessità di cercare tra diverse cartelle del desktop, Google Drive, e-mail o telefono per individuare documenti, note, contatti e siti Web. Gli utenti possono facilmente salvare e archiviare tutti i loro dati importanti in un unico posto. Inoltre, lo strumento fornisce un assistente AI che risponde alle domande, rendendo più semplice per gli utenti il ​​recupero delle informazioni. La rete neurale dello strumento è progettata per estrarre e apprendere informazioni dal contenuto di tutti gli elementi salvati e organizzarli in modo che gli utenti possano trovarli facilmente. Con l'aiuto dell'assistente AI, gli utenti possono trovare informazioni cercando parole chiave specifiche, in modo simile a quando chiedono a un assistente personale. myReach supporta anche relazioni e proprietà che consentono agli utenti di connettere, strutturare e contestualizzare i dati. Gli utenti possono raggruppare le informazioni in argomenti, aggiungere tag e collegare in rete i propri pensieri come una mappa mentale. Ciò aiuta gli utenti a trovare le informazioni più velocemente e a recuperarle facilmente. myReach è utile per studenti, professionisti e chiunque gestisca molti dati e abbia bisogno di recuperare informazioni in modo rapido ed efficiente. Le funzionalità di intelligenza artificiale dello strumento semplificano la gestione delle conoscenze, fanno risparmiare tempo e aumentano la produttività.

Sito web: myreach.io

