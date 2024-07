Musico è un motore software AI generativo specializzato nella creazione musicale. Il sistema utilizza una miscela di algoritmi di apprendimento automatico tradizionali e moderni per generare musica diversificata e priva di copyright. Il suo approccio generativo supporta i creatori di musica nel loro processo di produzione offrendo un suono adattivo che può adattarsi al contesto in tempo reale. La musica generata da Musico spazia da composizioni semi-assistite a composizioni completamente automatizzate, fornendo soluzioni sia per musicisti professionisti che per non musicisti. Musico porta sul tavolo anche innovazioni come la composizione assistita dall'intelligenza artificiale, che consente la generazione di infinite melodie, ritmi e armonie in grado di rispondere all'input del creatore. Un'app denominata "Impro" consente a musicisti e artisti di generare musica in tempo reale controllando intuitivamente Musico con i gesti. Il suo motore può essere mappato e rispondere in tempo reale a vari segnali di controllo, offrendo infinite possibilità di interazione. Inoltre, Musico sta esplorando attivamente la relazione tra musica e narrativa per sviluppare un plug-in per colonne sonore di prossima generazione per narratori, sviluppatori di giochi e professionisti crossmediali.

Sito web: musi-co.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Musico. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.