Movmi è un software gratuito di acquisizione del movimento umano che consente agli animatori 3D di creare animazioni 3D senza utilizzare una tuta o hardware. È uno strumento di acquisizione del movimento basato sull'intelligenza artificiale che cattura il movimento umanoide da dati multimediali 2D (immagini, video) ed esegue l'intero processo di acquisizione sul cloud, eliminando la necessità per i clienti di utilizzare dispositivi di fascia alta. Supporta riprese multimediali da qualsiasi fotocamera, dagli smartphone alle fotocamere professionali, attraverso qualsiasi scena di stile di vita. Questo strumento supporta scene con più umani e armature diverse, tra cui Huma Meta-Rig, attrezzatura umana e attrezzatura umana di base. Movmi Store è una raccolta di personaggi con texture completa gratuiti, che gli sviluppatori di movimento 3D possono utilizzare nei loro progetti. Esplora una libreria di animazioni di personaggi a corpo intero con molte pose e azioni. L'obiettivo di Movmi è sviluppare una tecnologia di visione artificiale incentrata sulla stima del movimento umano 3D da contenuti multimediali 2D. Il file FBX di output può essere utilizzato in qualsiasi ambiente 3D, facendo risparmiare tempo agli animatori e agli sviluppatori di movimento. Con diversi abbonamenti, gli utenti possono scegliere diverse funzionalità, che vanno dagli annunci sponsorizzati alle funzionalità di acquisizione complete. Nel complesso, Movmi fornisce una soluzione rivoluzionaria per catturare il movimento umano, rendendo più semplice per gli animatori 3D creare animazioni di alta qualità.

Sito web: movmi.co

