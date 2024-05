Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per MosaicVoice su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Alimentiamo conversazioni migliori con i clienti. Fornisci agli agenti indicazioni in tempo reale e analisi potenti su tutte le tue chiamate vocali e video. Tieni traccia della conformità e dei risultati utilizzando l'intelligenza artificiale anziché le persone. MosaicVoice consente ai call center di automatizzare facilmente la funzione di controllo qualità. Il nostro software ascolta le conversazioni dei clienti in tempo reale e identifica e avvisa agenti e manager di eventuali violazioni della conformità non appena si verificano

Sito web: mosaicvoice.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a MosaicVoice. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.