Mojo Helpdesk semplifica il servizio clienti e il supporto IT. Centralizza le richieste, assegna, automatizza, monitora i progressi e fai di più più velocemente. La migliore alternativa alla gestione delle richieste con fogli di calcolo ed e-mail, Mojo Helpdesk le inserisce tutte in un potente ma semplice sistema di tracciamento dei ticket. Riduci le richieste in arrivo con una knowledge base self-service, mantieni le cose organizzate assegnando e contrassegnando i ticket e sfrutta l'automazione per migliorare l'efficienza. Con oltre 2,5 milioni di utenti soddisfatti, Mojo Helpdesk è la scelta migliore per professionisti IT, responsabili e agenti del servizio clienti. Utilizzato da piccole e medie imprese, scuole e istituti scolastici, organizzazioni sanitarie, agenzie governative e molti altri. Inizia in pochi minuti, connettiti a Google Workspace della tua azienda o organizzazione e inizia a gestire le richieste, creare articoli della knowledge base, gestire le risorse, impostare benchmark SLA, monitorare e creare report.

