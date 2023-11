MIT App Inventor è un ambiente di programmazione visivo e intuitivo che consente a tutti, anche ai bambini, di creare app completamente funzionali per telefoni Android, iPhone e tablet Android/iOS. Chi è nuovo a MIT App Inventor può avere una semplice prima app installata e funzionante in meno di 30 minuti. Inoltre, il nostro strumento basato su blocchi facilita la creazione di app complesse e di grande impatto in un tempo notevolmente inferiore rispetto agli ambienti di programmazione tradizionali. Il progetto MIT App Inventor mira a democratizzare lo sviluppo del software consentendo a tutte le persone, in particolare ai giovani, di passare dal consumo di tecnologia alla creazione di tecnologia.

Sito web: appinventor.mit.edu

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a MIT App Inventor. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.