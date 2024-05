Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per MindFi su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La salute mentale dei dipendenti resa facile per tutti. MindFi è una piattaforma conveniente per l'assistenza e il benessere dei dipendenti che aiuta i team di piccole e medie dimensioni a dare priorità alla salute mentale sul posto di lavoro, in modo tempestivo e proattivo. Trasformare la salute mentale per le aziende asiatiche.

Sito web: mindfi.co

