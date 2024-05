Estrai qualsiasi punto dati, da qualsiasi documento, in un secondo Mindee è la prima piattaforma di comprensione dei documenti completamente orizzontale e incentrata sullo sviluppatore. Aiutiamo gli sviluppatori e i team di prodotto in tutto il mondo a creare le esperienze utente più intuitive ed efficienti quando si tratta di elaborazione dei documenti. Usando Mindee, sarai in grado di: - Costruire una magica UX utilizzando la nostra API sincrona con tempo di risposta di 1 secondo - Differenziare il tuo prodotto sfruttando i più recenti modelli di deep learning di visione artificiale - Scalare ovunque. Siamo completamente indipendenti dalla lingua e non dipendiamo da modelli - Risparmia tempo e fatica ai tuoi utenti liberandoli dall'immissione manuale dei dati - Integriamo facilmente e in pochissimo tempo nella tua roadmap grazie alle nostre librerie client in tutte le principali lingue e alla nostra documentazione pulita - Dormi bene sapere che tutto avviene su un'infrastruttura scalabile e sicura, completamente conforme al GDPR - Estendi il divertimento sfruttando tutto dalla nostra cassetta degli attrezzi software open source - Affidati al conto. Nessun costo di installazione, nessun costo di piattaforma, nessun costo di manutenzione. Il tuo unico KPI è il volume? Anche il nostro! Siamo molto orgogliosi di fornire uno dei prodotti software in più rapida crescita in molti settori verticali che vanno dai servizi finanziari, alla logistica o all'assistenza sanitaria, all'edilizia, alle assicurazioni e al governo. L'intero team, distribuito in tutti i continenti, non vede l'ora di sentire la tua opinione e il tuo caso d'uso per aiutarti nel miglior modo possibile.

