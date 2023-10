Imparare a programmare non è mai stato così facile! Fai avanzare la tua carriera, crea app e siti Web o diventa addirittura uno sviluppatore. Mimo rende l'apprendimento della programmazione e l'immersione nell'informatica il più intuitivo e semplice possibile, in modo che tutti possano imparare a programmare, l'abilità del secolo, passo dopo passo. Imparerai a programmare in Python, JavaScript, HTML attraverso la pratica, con brevi lezioni di codifica, scrivendo codice ed eseguendolo nel nostro editor di codice mobile che funziona come un IDE e ti consente di eseguire il tuo codice, interagire con la comunità di codifica di Mimo, crea progetti, impara più linguaggi di programmazione e fai molto di più al tuo ritmo! Con Mimo, puoi inserire la programmazione in un'intensa agenda quotidiana, ogni volta che hai qualche minuto a disposizione. Utilizzato da milioni di studenti, Mimo è praticamente il modo più accessibile ed efficace per imparare a programmare in Python, JavaScript, HTML, SQL e altro ancora. I nostri corsi e lezioni di programmazione sono adatti a tutti, anche con poca o nessuna esperienza di programmazione precedente.

Sito web: mimo.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mimo. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.