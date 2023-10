Microsoft Sway

Crea e condividi report interattivi, presentazioni, storie personali e altro ancora. Sway è un'app di narrazione digitale facile da usare per creare report interattivi, presentazioni, storie personali e altro ancora. Il suo motore di progettazione integrato ti aiuta a creare progetti professionali in pochi minuti. Con Sway, immagini, testo, video e altri contenuti multimediali confluiscono tutti insieme in modo da migliorare la tua storia. Sway fa in modo che le tue creazioni abbiano un bell'aspetto su qualsiasi schermo.

Sito web: sway.office.com

