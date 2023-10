Microsoft Form

Crea facilmente sondaggi e sondaggi per raccogliere il feedback dei clienti, misurare la soddisfazione dei dipendenti e organizzare eventi del team. Crea rapidamente quiz per misurare le conoscenze degli studenti, valutare i progressi della classe e concentrarti sugli argomenti che necessitano di miglioramento. Microsoft Forms fornisce automaticamente grafici per visualizzare i tuoi dati mentre raccogli le risposte in tempo reale.

Sito web: office.com

