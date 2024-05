Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Microsoft Entra su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Microsoft ha annunciato il rilascio di Microsoft Entra, che comprende tutte le funzionalità di identità e accesso di Microsoft. La famiglia Entra include Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), oltre a due nuove categorie di prodotti: Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) e identità decentralizzata. I prodotti della famiglia Entra contribuiranno a fornire un accesso sicuro a tutto per tutti, fornendo gestione dell'identità e degli accessi, gestione dei diritti dell'infrastruttura cloud e verifica dell'identità. Microsoft Entra verificherà tutti i tipi di identità e proteggerà, gestirà e regolerà il loro accesso a qualsiasi risorsa. La nuova famiglia di prodotti Microsoft Entra: * Proteggi l'accesso a qualsiasi app o risorsa per qualsiasi utente. * Proteggi e verifica ogni identità negli ambienti ibridi e multi-cloud. * Scopri e gestisci le autorizzazioni in ambienti multi-cloud. * Semplifica l'esperienza dell'utente con decisioni di accesso intelligenti in tempo reale.

Sito web: entra.microsoft.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Microsoft Entra. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.