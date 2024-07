Memorable AI

Memorable Ad è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che aiuta gli esperti di marketing a creare annunci di grande impatto. Utilizza la tecnologia Creative IntelligenceSuite per ottimizzare gli annunci per i KPI di marketing e non solo per il fotorealismo. Gli utenti possono generare annunci in base alle proprie descrizioni o utilizzare la Guida ai suggerimenti pubblicitari per trovare idee. Lo strumento ha anche una funzione Booster che consente agli utenti di scegliere tra annunci di esempio. Infine, lo strumento fornisce previsioni sul rendimento degli annunci, ad esempio potenziale di ricordo, attenzione nel contesto, potenziale di coinvolgimento e carattere distintivo. Tutti gli annunci sono prodotti in alta qualità, con opzioni per la risoluzione 8K o 4K. Memorable Ad Maker è la soluzione perfetta per gli esperti di marketing che desiderano massimizzare l'efficacia creativa e il ROI con una tecnologia di marketing AI all'avanguardia.

Sito web: memorable.io

