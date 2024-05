Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Memopal su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Memopal è un software di backup online, archiviazione e sincronizzazione online che archivia i tuoi file in tempo reale su un server remoto. Non importa quante volte cambi computer: saprai sempre dove si trovano i tuoi dati. Puoi sfogliare tutti i tuoi file da qualsiasi posizione Internet o cellulare predisposto per Internet. È possibile condividere con amici e colleghi file troppo grandi per essere inviati tramite posta elettronica.

Sito web: memopal.com

