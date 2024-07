Melody ML è uno strumento AI che utilizza l'apprendimento automatico per separare facilmente le tracce audio. Con questo strumento, gli utenti possono isolare automaticamente le voci e generare radici per remixare le canzoni. Offre una comoda piattaforma per consentire agli utenti di creare un account e accedere a varie funzionalità. Melody ML consente agli utenti di separare tracce musicali utilizzando l'apprendimento automatico, come voce, batteria, basso e altri strumenti. Lo strumento fornisce informazioni sui modelli utilizzati, tra cui Demucs Extra e una versione personalizzata di VR, progettati per preservare la qualità audio, in particolare le frequenze più alte. Si menziona anche che il modello standard è costruito con Spleeter di Deezer. Gli utenti possono caricare brani nei formati MP3, WAV, FLAC e OGG/VORBIS, purché la dimensione del file non superi i 100 MB. Si chiarisce che caricare un brano troppo lungo o nel formato sbagliato potrebbe risultare in un errore. Melody ML offre inizialmente due brani gratuiti, successivamente ogni brano costa $ 0,50. Gli utenti possono aggiungere crediti al proprio account per caricare più brani, con diverse opzioni di pacchetto disponibili per il pagamento. Il pagamento può essere effettuato tramite carta Visa/debito o PayPal. Lo strumento preserva la privacy dell'utente non utilizzando tracciamento/analisi di terze parti e afferma chiaramente di non possedere, condividere o assumersi la paternità dei brani caricati. Utilizza i cookie ma non condivide l'e-mail dell'utente né invia spam. Gli utenti sono responsabili del copyright e degli aspetti legali dei loro caricamenti e i file elaborati sono disponibili per il download per un mese. Melody ML è creato da ZonkoSoft.

Sito web: melody.ml

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Melody ML. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.