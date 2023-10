MDEX.COM supporta i protocolli di transazione cross-chain decentralizzati di BSC, HECO ed ETH e si colloca al primo posto nella classifica DEX di CoinMarketCap e CoinGecko. MDEX.COM combina in modo innovativo i diversi vantaggi di varie catene pubbliche di base e crea un ecosistema DEX completo e composito con prestazioni elevate. Il meccanismo di "dual mining" di estrazione di liquidità e di estrazione di transazioni offre maggiori rendimenti ai partecipanti, mentre il meccanismo di "riacquisto e consumo" delle commissioni di transazione realizza un ciclo chiuso e autogestito per l'acquisizione di valore. Funziona su HECO, ETH e Binance Smart Chain (BSC). Gli utenti possono utilizzare MDEX Bridge per realizzare l'interoperabilità cross-chain tra HECO, ETH e BSC.

Sito web: mdex.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a MDEX.COM. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.