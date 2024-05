In Makebot, la nostra missione è "coinvolgere, educare e responsabilizzare i creatori di domani" e costruire una nazione in cui la creatività viene coltivata e applicata utilizzando la robotica, l'intelligenza artificiale e l'IOT. Offriamo un'esperienza di apprendimento nuova era al pubblico attuale della "generazione Z" in cui imparano e creano grandi cose. Makebot si concentra sull'innovazione per i bambini fornendo loro kit di robotica fai-da-te della nuova era, programmazione AI e sensori IOT. Makebot collabora anche con scuole e specialisti dell'educazione per fornire programmi di studio new age con riviste e applicazioni STEAM che aiutano gli studenti ad applicare le competenze STEAM alla risoluzione dei problemi della vita quotidiana. Makebot offre un programma di certificazione STEAM pluriennale a partire da studenti di età superiore a 6 anni che offre sviluppo di competenze, apprendimento analitico e applicazioni. Siamo un insieme eterogeneo di pensatori e operatori, un team di menti non convenzionali, guidate da passione e valori. Sfidiamo i nostri limiti, valorizziamo il successo insieme, facciamo grandi cose sul lavoro. Makebot ha sede a Mumbai, in India. Come parte del gruppo Globalspace Technologies (BSE: GSTL), Makebot offre i suoi servizi sia nel segmento consumer che in quello istituzionale con l'unico obiettivo di creare clienti felici.

Sito web: makebot.in

