Rendi la tua immagine 3D è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di convertire immagini 2D in immagini 3D. Utilizza un modello AI per estrarre la profondità dall'immagine e offre due impostazioni di qualità: Small MiDaS v21 e Large MiDaS v21. Può essere utilizzato con l'URL di un'immagine o con il caricamento di un file. Consente inoltre agli utenti di generare un collegamento condivisibile o di incorporare un codice per l'immagine e sui dispositivi iOS può essere scaricato manualmente. Questo strumento è progettato per fornire agli utenti un modo semplice per aggiungere elementi 3D alle proprie immagini.

Sito web: make3d.app

