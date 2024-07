Mail.tm è un servizio di posta elettronica temporaneo gratuito, sicuro e istantaneo che consente agli utenti di creare un indirizzo email usa e getta senza alcun impegno o richiesta di informazioni personali. Caratteristiche principali di Mail.tm: * Sicurezza: l'indirizzo e-mail è protetto da una password generata in modo casuale, fornendo una barriera sicura contro l'accesso non autorizzato e potenziali violazioni. * Configurazione istantanea: gli utenti possono creare istantaneamente un indirizzo e-mail temporaneo, senza perdere tempo nella registrazione, nella compilazione di moduli o nella risoluzione dei captcha. * Consegna veloce: il servizio è ottimizzato per la massima velocità di consegna dei messaggi, garantendo una comunicazione continua e tempestiva. * Privacy: la posta temporanea consente agli utenti di comunicare senza esporre il proprio indirizzo e-mail personale a potenziali minacce come spam, bot o tentativi di phishing. * Nessun impegno: l'indirizzo email temporaneo può essere utilizzato senza obblighi o rischi a lungo termine. Gli utenti possono semplicemente eliminare l'indirizzo quando non ne hanno più bisogno. * Funzionalità aggiuntive: Mail.tm offre un'API per integrare il servizio di posta elettronica temporaneo in altre applicazioni, nonché un gestore della privacy e una sezione FAQ per gli utenti.

Sito web: mail.tm

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mail.tm. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.