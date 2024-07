Maigon AI è uno strumento AI all'avanguardia per la revisione dei contratti progettato per risparmiare migliaia di ore spese nella revisione manuale dei contratti. Integra la tecnologia di deep learning per garantire la massima precisione ed efficienza. Viene utilizzato da grandi clienti aziendali con elevati volumi di accordi sul trattamento dei dati (DPA) e altri tipi di contratti, come politiche sulla privacy, accordi di non divulgazione (NDA) e accordi di fornitura di prodotti. Maigon AI offre moduli di revisione dei contratti specifici del documento e API indipendenti dal tipo di contratto. Può esaminare i contratti dal punto di vista del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento, dell’organizzazione e dell’interessato. Per le DPA, fornisce un rapporto di conformità istantaneo con clausole, concetti, termini estratti, rischi evidenziati e raccomandazioni di conformità. Per le politiche sulla privacy, fornisce un rapporto di conformità istantaneo con clausole e raccomandazioni estratte. Per le NDA, fornisce un report istantaneo con approfondimenti sulla conformità e clausole estratte. Per i contratti di fornitura di prodotti fornisce un report istantaneo con approfondimenti e clausole estratte.

Sito web: maigon.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Maigon. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.