magnifi.io

In Magnifi stiamo cambiando il modo in cui le persone pensano alle videoconferenze. Il nostro widget video incorporabile consente agli utenti di incorporare la collaborazione video in punti strategici del loro flusso di lavoro per svolgere diverse attività aziendali. Le nostre configurazioni predefinite lo rendono semplice poiché sono incorporabili tramite iFrame, JavaScript SDK o plug-in WordPress. L'accesso al widget è gratuito, con un addebito per le integrazioni a livello aziendale.

