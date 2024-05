Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Magna su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Magna sta costruendo una piattaforma per trasformare gli investimenti DeFi in primitivi finanziari. Il nostro primo prodotto è Carta per Web3, dove le aziende possono gestire le proprie tabelle di capitalizzazione e distribuire i propri token equity a dipendenti, consulenti o investitori. Stiamo anche costruendo un'infrastruttura per gli investitori affinché le istituzioni possano custodire gli investimenti con esecuzione e intelligence on-chain. Il nostro obiettivo finale è utilizzare i token bloccati come elementi costitutivi componibili per alimentare prestiti collateralizzati, mercati secondari liquidi e altre applicazioni DeFi.

Sito web: magna.so

