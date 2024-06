Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Magic Studio su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Photobooth utilizza le tue foto per addestrare un modello AI personalizzato che rappresenta il tuo aspetto e può quindi generare i tuoi colpi alla testa e le immagini del profilo in vari stili modellati dall'IA. La qualità delle immagini del profilo che Photo Booth può creare dipende direttamente dalle immagini caricate. Dovresti provare ad avere tante prospettive diverse sul tuo viso e sui tuoi occhi, guardandoli da diverse angolazioni. Ogni immagine dovrebbe fornire a Photo Booth ulteriori nuove informazioni sul tuo aspetto e sulle tue caratteristiche. Le cose che sono costanti da un'immagine all'altra (occhiali, peli del viso) verranno rafforzate e verranno visualizzate magnificamente nelle immagini del profilo. Cambiare gli sfondi ti aiuterà a evidenziare il tuo viso e le tue caratteristiche come costanti tra le immagini. Una volta caricate le immagini e preselezionati gli stili, il modello può impiegare da 30 minuti a 2 ore per addestrarsi. Una volta completata la formazione, le immagini del tuo profilo vengono generate utilizzando il modello appena addestrato. Una volta generate le immagini del tuo profilo, riceverai una notifica via e-mail o notifica push a seconda di dove hai avviato il processo. Puoi scaricare le immagini del profilo e mostrarle sui tuoi vari social!

