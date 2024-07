MagicSlides è un componente aggiuntivo di Google Slide che utilizza l'intelligenza artificiale per creare rapidamente e facilmente diapositive di presentazione da qualsiasi porzione di testo. Riassume automaticamente il testo e crea diapositive da esso, consentendo agli utenti di personalizzare la propria presentazione come meglio credono. In meno di due o tre secondi, gli utenti possono avere una presentazione professionale pronta. MagicSlides è gratuito e non richiede i dettagli della carta di credito. Offre anche modelli personalizzabili che possono essere utilizzati per creare rapidamente presentazioni. Inoltre, gli utenti possono fornire testo aggiuntivo per ottenere presentazioni più personalizzate. MagicSlides è facile da usare e non richiede conoscenze tecniche. È un ottimo strumento per creare rapidamente presentazioni professionali.

Sito web: magicslides.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Magic Slides. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.