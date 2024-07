Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Luminance su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Luminance è una piattaforma AI progettata specificamente per la professione legale. Lo strumento sfrutta un Large Language Model (LLM) legale proprietario per automatizzare la creazione, la negoziazione e l'analisi dei contratti. Sviluppata da un team di esperti di intelligenza artificiale leader a livello mondiale e convalidata da avvocati praticanti, la piattaforma Luminance fornisce un sistema di supporto affidabile per qualsiasi team legale. La sua funzione principale è quella di migliorare l'efficienza gestendo le attività legali di routine, consentendo ai professionisti legali di concentrarsi su aspetti più complessi e strategici del loro lavoro. Distinta dalle soluzioni di intelligenza artificiale più ampie, Luminance offre un'intelligenza artificiale di "livello legale" su misura per le esigenze e i requisiti del settore legale. Le sue funzionalità complete e le specifiche legali che contiene lo rendono prezioso per i team che cercano di modernizzare i propri processi di gestione dei contratti attraverso la digitalizzazione e l'automazione.

Sito web: luminance.com

