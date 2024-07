LowerEBill è un servizio basato sull'intelligenza artificiale che aiuta i clienti a trovare i piani elettrici più adatti in base ai dati storici di utilizzo. La piattaforma, che si collega a oltre l'80% dei conti delle utenze in Texas, fornisce agli utenti una proiezione mensile approssimativa della bolletta elettrica in pochi secondi. La tecnologia di LowerEBill si distingue per la sua capacità non solo di estrarre dati storici sull'utilizzo, ma anche di modellare i costi futuri in base a modelli di utilizzo, tariffe scaglionate e altri aspetti dettagliati di vari piani trovati nelle clausole scritte in piccolo. Il servizio offre la funzionalità per confrontare e scegliere facilmente tra oltre 3.000 piani, comprese opzioni di fornitori di energia al dettaglio (REP) e intermediari energetici, e vari tipi come piani a tasso fisso, tasso variabile e piani prepagati. La piattaforma è elogiata per la sua interfaccia facile da usare e per la sua efficienza, con funzionalità che consentono confronti equi e un processo decisionale informato quando si tratta di scegliere i piani energetici. Secondo quanto riferito, LowerEBill è una soluzione senza stress per l'acquisto di piani energetici, rendendolo uno strumento raccomandabile per i residenti del Texas che desiderano gestire in modo efficiente i propri piani elettrici.

Sito web: lowerebill.com

