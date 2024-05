Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Lovage risponde alle tue telefonate. Offri ai tuoi clienti il ​​miglior servizio possibile con Lovage, il receptionist virtuale. Lovage crea receptionist virtuali automatizzati per le aziende in grado di gestire quasi tutte le esigenze dei clienti al telefono, tramite SMS o sui social media. Invece di assumere qualcuno o dover affrontare interruzioni durante il lavoro, Lovage aiuta i tuoi clienti rispondendo a domande, prenotando appuntamenti e altro ancora, proprio come faresti tu.

Sito web: getlovage.com

