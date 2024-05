Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Loop Email su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Loop Email è una casella di posta per team semplice ma potente. È stato creato con la familiarità di un client di posta elettronica, quindi è facile da configurare e utilizzare per tutti i team abituati a gestire i messaggi dei clienti tramite posta elettronica. È difficile essere produttivi quando passi metà del tuo tempo a leggere le e-mail e l'altra metà a passare da una piattaforma all'altra per informare il tuo team di tali e-mail. Hai bisogno di un'unica app che ti aiuti a muoverti più velocemente e a mantenere tutto e tutti sulla stessa pagina. Questo è Ciclo. Semplifica e organizza tutte le comunicazioni di lavoro in entrata in un'unica casella di posta e restituisce a te e al tuo team ordine, controllo e concentrazione. Con Loop nessun messaggio viene perso e il tuo team può assegnare la proprietà, chattare sulle e-mail dei clienti, scambiare file, automatizzare i flussi di lavoro e gestire facilmente le caselle di posta condivise. Perché non provarlo oggi?

Sito web: intheloop.io

