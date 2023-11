Stanco di infinite catene di e-mail e di lunghe riunioni che non sembrano mai raggiungere una decisione o un risultato di gruppo? Hai bisogno di Loomio: una piattaforma di collaborazione che trasforma il modo in cui i gruppi prendono decisioni, discutono idee e collaborano online. Loomio è un luogo sicuro in cui le persone possono discutere e prendere decisioni insieme. Combina un forum di discussione con strumenti di supporto decisionale e di facilitazione per aiutare il tuo team a ottenere risultati chiari.

Sito web: loomio.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Loomio. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.