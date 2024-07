Logomaster.ai è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che si rivolge a un'ampia gamma di utenti tra cui professionisti, startup, aziende e imprese per aiutare a progettare loghi unici e professionali. Non sono richieste competenze di progettazione poiché la piattaforma è semplice e intuitiva. Lo strumento contiene una funzionalità distinta per personalizzare i loghi in base alle preferenze dell'utente. Ciò avviene generando progetti basati sull’intelligenza artificiale in base al tipo di settore e alle preferenze di stile immesse dall’utente e consentendo all’utente di perfezionare ulteriormente il design scelto. Lo strumento garantisce inoltre facilità d'uso consentendo agli utenti di scaricare il proprio logo finale in formati di alta qualità adatti sia all'uso digitale che alla stampa. Fornisce loghi esenti da royalty per qualsiasi scopo commerciale e non commerciale, aumentandone notevolmente il valore per startup e piccole imprese. La piattaforma offre anche diversi modelli e risorse per comodità dell'utente. Infine, è multilinguistico e supporta un'ampia gamma di lingue, servendo così un pubblico globale.

Sito web: logomaster.ai

