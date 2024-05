Livedrive è una pluripremiata soluzione di archiviazione cloud e backup online per aziende, consumatori e rivenditori. L'azienda è stata fondata nel 2008 da Andrew Michael ed è cresciuta fino a diventare una delle aziende leader a livello mondiale nel cloud storage. L'organizzazione fornisce servizi di cloud storage a oltre 500.000 clienti paganti in tutto il mondo e ha vinto una serie di premi dalla stampa tecnologica, tra cui il premio Computer Active Best Online Backup Buy It e il Web User Gold Award. Livedrive offre backup online e archiviazione cloud davvero illimitati. Il servizio aggiunge una nuova unità ai tuoi computer di casa o dell'ufficio, consentendoti di archiviare in modo sicuro i tuoi dati online e accedere ai tuoi file da qualsiasi luogo. Il nostro portale Web ricco di funzionalità ti consente di accedere ai tuoi file mentre sei in movimento, permettendoti di modificare documenti e foto di Office o riprodurre musica e film direttamente dal browser. Livedrive fornisce anche un'app gratuita per iPhone, Android e iOS per consentirti di accedere ai tuoi file da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Livedrive è disponibile per consumatori, utenti aziendali e rivenditori.

Sito web: www2.livedrive.com

