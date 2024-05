LiveChatAI è una soluzione chatbot AI che può essere addestrata utilizzando i tuoi dati aziendali, come contenuti del sito Web, PDF e domande e risposte. Ciò consente al chatbot di fornire risposte personalizzate e informate alle domande dei clienti. Le caratteristiche principali di LiveChatAI includono: * Possibilità di integrare il chatbot sul tuo sito web, Slack, WhatsApp e altre piattaforme * Tasso medio di risoluzione IA del 70%, contribuendo a ridurre il volume di supporto * Localizzazione istantanea in 95 lingue, abbattendo le barriere linguistiche * Integrazione perfetta del supporto umano quando necessario * Non è richiesta alcuna competenza in materia di intelligenza artificiale per configurare e gestire il chatbot LiveChatAI è basato sulla tecnologia OpenAI ed è in grado di gestire problemi complessi fornendo risposte sicure e accurate. Può imparare direttamente dai contenuti unici del tuo marchio per garantire interazioni personalizzate con i clienti. La piattaforma supporta funzionalità come l'aggiunta di domande e risposte personalizzate, contenuti PDF/testo e l'integrazione dell'intero sito Web o del centro assistenza. Fornisce inoltre trasparenza nelle risposte dell'IA. LiveChatAI gode della fiducia di oltre 2.000 aziende in tutto il mondo e viene pubblicizzato per trasformare l'assistenza clienti riducendo il volume, rispondendo istantaneamente ai problemi, fornendo un bot AI affidabile e lavorando su piattaforme e linguaggi diversi. La piattaforma offre prezzi convenienti basati sul conteggio dei messaggi, anziché sul numero totale dei clienti, e include funzionalità come bot IA illimitati, chat dal vivo con esseri umani e accesso API ai dati addestrati. In sintesi, LiveChatAI è una soluzione chatbot completa basata sull'intelligenza artificiale che può essere personalizzata in base alle esigenze aziendali, fornendo coinvolgimento intelligente dei clienti e supporto su più canali.

Sito web: livechatai.com

