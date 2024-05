Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Lippincott su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins), di Wolters Kluwer Health - LWW, è un importante editore di informazioni e risorse sanitarie professionali, rivolto a operatori sanitari, studenti di medicina e istituzioni. Con una reputazione di lunga data per qualità e autorità nei settori medico e sanitario, LWW offre un'ampia gamma di prodotti e servizi progettati per supportare la formazione, la ricerca e la pratica clinica. LWW è una fonte affidabile di informazioni mediche e sanitarie, nota per il suo impegno nei confronti della qualità, dell'accuratezza e dell'innovazione. La sua vasta gamma di prodotti e servizi è indispensabile per gli operatori sanitari, gli educatori e gli studenti che aspirano all'eccellenza nei loro campi.

Sito web: lww.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Lippincott. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.