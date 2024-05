Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Lengow su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Lengow è la soluzione di automazione dell'e-commerce che aiuta marchi e distributori a migliorare le proprie prestazioni, automatizzare i processi aziendali e crescere a livello internazionale. La piattaforma Lengow è la chiave per una forte redditività e visibilità per i prodotti venduti dai rivenditori online in tutto il mondo su tutti i canali di distribuzione: marketplace, motori di shopping comparativo, piattaforme di affiliazione e piattaforme display/retargeting. Dal 2009, Lengow ha integrato più di 1.600 partner nella sua soluzione per fornire una potente piattaforma ai suoi 4.600 rivenditori e marchi in 42 paesi in tutto il mondo.

Sito web: lengow.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Lengow. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.