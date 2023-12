Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Lemmy.World su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Lemmy.World - Un server Lemmy generico utilizzabile da tutti. Lemmy è una piattaforma di aggregazione e discussione di collegamenti social self-hosted. È completamente gratuito e aperto e non è controllato da alcuna azienda. Ciò significa che non esistono pubblicità, tracciamento o algoritmi segreti. Il contenuto è organizzato in comunità, quindi è facile iscriversi agli argomenti che ti interessano e ignorarne altri. La votazione viene utilizzata per portare in cima agli elementi più interessanti.

