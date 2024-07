Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Le News su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Le News colma una lacuna nei media svizzeri locali per i numerosi anglofoni che vivono e visitano la Svizzera. Il nostro obiettivo è fornire informazioni e notizie utili e coinvolgenti che contano per coloro che vivono in tutta la Svizzera, da qualunque parte provengano.

Sito web: lenews.ch

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Le News. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.