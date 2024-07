Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

La piattaforma Lawgeex basata sull'intelligenza artificiale automatizza e accelera i contratti, consentendo ai team legali di scaricare il lavoro di routine e concentrarsi nuovamente su questioni più strategiche. Lawgeex fornisce un rapido time-to-value e offre moduli per l'automazione del ciclo di vita del contratto, tra cui redazione, negoziazione, estrazione e archiviazione. Lawgeex è stata riconosciuta da Gartner e da VICE della HBO come una forza leader nel portare innovazione e tecnologia potenti nel mondo legale. Decine di aziende Fortune 500 e Global 2000 si affidano a Lawgeex per massimizzare il valore delle proprie risorse umane riducendo rischi e costi.

