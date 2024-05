Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Lasting ERP su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

LERP è una soluzione ERP cloud B2B leader di mercato, integrata con contabilità, CRM, inventario, produzione e gestione delle risorse umane. Il pacchetto software LERP è destinato ad affrontare le difficoltà esplicite del settore per produttori e commercianti. La nostra missione è cambiare e utilizzare in modo semplice un processo aziendale che strutturi una suite completa di strumenti per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale e dirigere l'insieme dei nostri sforzi gerarchici nella struttura della qualità specializzata esistente e del riconoscimento del marchio per aumentare lo sviluppo nell'azienda centrale.

Sito web: lastingerp.com

