LabiDesk è un software Helpcenter con molteplici canali di supporto: Knowledge Base, casella di posta elettronica condivisa/sistema di ticketing, HelpWidget, Chat. Aiuta a gestire le richieste in entrata, l'onboarding e la comunicazione con i clienti. - Centro assistenza personalizzabile con articoli e domande frequenti per il self-service; - HelpWidget con risposte automatiche, per ridurre il numero di richieste in arrivo; - Casella di posta elettronica condivisa/sistema di ticketing per lavorare in modo corretto e tempestivo sulle problematiche dei clienti; - Risposte predefinite/macro per i tuoi agenti; - SLA, ruoli del dipartimento e degli agenti e routing.

Sito web: labidesk.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a LabiDesk. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.