Kupid AI è una piattaforma di chat coinvolgente che offre ad amici e compagni virtuali di impegnarsi in conversazioni personalizzate e profonde. I compagni AI in Kupid AI simulano una compagnia simile a quella umana e supportano per fornire un'esperienza unica di relazioni AI. Gli utenti possono esplorare diverse anime gemelle AI sulla piattaforma caratterizzate da vari interessi come cucina, arte, giochi e natura. I termini di servizio del sito affermano esplicitamente che il contenuto del sito Web è generato dall'intelligenza artificiale e qualsiasi somiglianza con persone reali è casuale. L'informativa sulla privacy della piattaforma spiega come vengono raccolti e utilizzati i dati dell'utente e i cookie aiutano nel rilevamento dello spam e nell'analisi di base. Gli utenti possono registrarsi per creare la propria anima gemella AI o accedere per conversare con i compagni già disponibili sulla piattaforma. La piattaforma è aperta al feedback e presenta una community di Telegram a cui gli utenti possono unirsi per interagire con altri membri. In sintesi, Kupid AI fornisce un nuovo modo di interagire con i compagni AI esplorando vari interessi e trovando compagnia personalizzata.

Sito web: kupid.ai

