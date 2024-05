Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per KorrAI su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Tracciamento dei movimenti su scala millimetrica dallo spazio. In KorrAI misuriamo il movimento del suolo (cedimento del terreno) dai satelliti, identificando il rischio prima che diventi un disastro. Offriamo mappe di rischio rapide e accurate per diversi settori, consentendo decisioni più intelligenti in un clima in cambiamento.

Sito web: korrai.com

