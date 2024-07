Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per koolio.ai su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

koolio.ai è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che rende la creazione di podcast semplice e veloce. Fornisce un'interfaccia basata sul Web con strumenti e funzionalità intuitivi progettati per creatori di tutti i livelli. Koolio.ai offre la possibilità di registrare o caricare audio, trascrivere ciascun relatore, collaborare con altri e selezionare automaticamente effetti sonori e musica in base al contesto del podcast. Fornisce inoltre funzionalità avanzate di manipolazione e modifica dell'audio come tagliare, copiare, incollare e inserire clip audio. Gli utenti possono anche aggiungere dissolvenze e altri effetti al proprio podcast. koolio.ai semplifica il complesso processo di creazione di un podcast, consentendo agli utenti di trasformare un'idea in un podcast completo in pochi minuti.

Sito web: koolio.ai

